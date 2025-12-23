Агент футболиста Макарова высказался о назначении Гусева тренером «Динамо»

Алексей Бабырь, агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, высказался о том, что Ролан Гусев продолжит тренировать команду в этом сезоне.

Футболист ранее заявил: «Для себя решил, что хочу уйти из «Динамо» при этом штабе с Гусевым во главе. Никакого респекта, ощущал это и раньше».

– Как восприняли новость о продолжении работы с Гусевым? Поедет ли Денис на первый сбор?

– Нормально восприняли, это решение руководства, рабочий процесс.

У Дениса контракт действует еще полгода, интерес к нему есть.

Он хороший и качественный футболист, что уже доказывал не раз. Сейчас он проводит время с семьей, набирается положительных эмоций, едет на первый сбор с «Динамо».

А время покажет, что будет дальше. Мы имеем право общаться с другими клубами, что мы и делаем. А так Денис едет конкурировать и бороться за место в составе, – сказал Алексей Бабырь.