Агент футболиста Макарова высказался о назначении Гусева тренером «Динамо»

Агент Макарова о Гусеве во главе «Динамо»: «Денис едет на сбор бороться за место в составе. Интерес к нему есть – он качественный футболист»
Алексей Бабырь, агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, высказался о том, что Ролан Гусев продолжит тренировать команду в этом сезоне.
Футболист ранее заявил: «Для себя решил, что хочу уйти из «Динамо» при этом штабе с Гусевым во главе. Никакого респекта, ощущал это и раньше».
– Как восприняли новость о продолжении работы с Гусевым? Поедет ли Денис на первый сбор?
– Нормально восприняли, это решение руководства, рабочий процесс.
У Дениса контракт действует еще полгода, интерес к нему есть.
Он хороший и качественный футболист, что уже доказывал не раз. Сейчас он проводит время с семьей, набирается положительных эмоций, едет на первый сбор с «Динамо».
А время покажет, что будет дальше. Мы имеем право общаться с другими клубами, что мы и делаем. А так Денис едет конкурировать и бороться за место в составе, – сказал Алексей Бабырь.
Степашин об утверждении Гусева тренером «Динамо»: «Задача – взятие Кубка. Рассчитываю, что Газзаев будет ему помогать – договоренность есть»
«Будет полная порнография, если Дзюбу опять позовут в сборную.Тогда вызывайте и Кержакова – по тайму сыграют. Все равно матчи товарищеские». Радимов о споре форвардов
Агент Макарова о Гусеве во главе «Динамо»: «Денис едет на сбор бороться за место в составе. Интерес к нему есть – он качественный футболист»
Степашин об утверждении Гусева тренером «Динамо»: «Задача – взятие Кубка. Рассчитываю, что Газзаев будет ему помогать – договоренность есть»
«Будет полная порнография, если Дзюбу опять позовут в сборную.Тогда вызывайте и Кержакова – по тайму сыграют. Все равно матчи товарищеские». Радимов о споре форвардов
Агент Макарова о Гусеве во главе «Динамо»: «Денис едет на сбор бороться за место в составе. Интерес к нему есть – он качественный футболист»