Член совета директоров «Динамо» назвал задачу, стоящую перед Гусевым

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, какая задача стоит перед главным тренером бело-голубых Роланом Гусевым на остаток этого сезона. Ранее «Динамо» утвердило Гусева в должности главного тренера до завершения текущей кампании.

«Только что до конца сезона главным тренером «Динамо» мы назначили Ролана Гусева. Задача, но он и сам её озвучил недавно, — взятие Кубка. И, конечно, нужно подниматься выше и выше в чемпионате. Шансы для этого есть. Ролана я знаю с 18 лет. Воспитанник «Динамо», играл при Газзаеве очень здорово, потом в ЦСКА, за сборную страны, брал Кубок УЕФА. Вы знаете, он у нас в прошлом году уже примерялся к посту главного тренера. И в этом году четыре матча провёл, они были разными, но со «Спартаком», кстати, был неплохой. Поэтому мы рассчитываем, что наш воспитанник сумеет вместе с нами сделать всё, чтобы «Динамо» выполнило те задачи, о которых я говорю», — приводит слова Степашина «КП Спорт».