ЭСК может провести дополнительную проверку матчей «Торпедо»

ЭСК РФС может провести дополнительную экспертизу по двум матчам «Торпедо» в Первой лиге.

Ранее арбитр Егор Егоров признался, что получил 1,5 миллиона рублей от руководителя московского клуба за матч против тульского «Арсенала» (1:0). Также судья Юрий Карпов признал, что получил 600 тысяч рублей от Торпедо за матч против «Енисея» (1:0).