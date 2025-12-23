В Аргентине ответили, возможен ли матч со сборной России

Представитель Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) рассказал, может ли в ближайшем будущем состояться товарищеский матч между сборными Аргентины и России.

"Из-за плотного графика игр в следующем году в связи с проведением чемпионата мира в США у нас пока нет плана такой игры, но теоретически она возможна в будущем", — передает слова представителя AFA "ВсеПроСпорт".

В ноябре этого года российская сборная провела два товарищеских матча — сыграла вничью 1:1 с Перу и проиграла Чили со счетом 0:2.

Сборная России отстранена от официальных соревнований с марта 2022 года и с тех пор принимает участие только в товарищеских играх.