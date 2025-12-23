ФК "Ростов" прокомментировал информацию о долгах и исключении из РПЛ

Футбольный клуб "Ростов" официально опроверг распространявшиеся в социальных сетях сведения о миллиардных долгах и снятии команды с розыгрыша Российской премьер-лиги.

По данным клуба, информация о задолженности клуба, которая после публикации в одном из Telegram-каналов стала распространяться и в СМИ, не соответствует действительности. Ранее сообщалось о задолженности клуба перед кредиторами и сотрудниками клуба в пять миллиардов рублей.

Представители ФК "Ростов" также заявили, что не планируют распродажу игроков, а зимние сборы команды пройдут в штатном режиме. Ранее, в декабре, клуб продлил контракт с главным тренером Джонатаном Альбой.

В октябре клуб покинул президент Арташес Арутюнянц, что знаменовало окончание целой эпохи в истории клуба.

Сразу после отставки Арутюнянца в адрес клуба было направлено письмо РФС, в котором выражалась обеспокоенность происходящим. В частности, упоминался дефицит источников финансирования клуба и прогнозируемое сокращение количества спонсоров с 1 января 2026 года.