«Милан» готов заплатить около 5 млн евро за 18-летнего Костича из «Партизана». Форвард забил 8 голов в 20 матчах сезона лиги Сербии

«Милан» и 18-летний нападающий «Партизана» Андрей Костич согласовали личного контракта футболиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

18-летний игрок «Партизана» может перейти в «Милан»
Итальянский клуб ведет переговоры о трансфере форварда на сумму менее 5 миллионов евро, включая бонусы.

В этом сезоне Костич забил 8 голов в 20 матчах чемпионата Сербии. В среднем он проводит 26 минут на поле. Его статистику можно изучить по ссылке.

