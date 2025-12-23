Губерниев поделился мнением о возможном возвращении Газзаева в "Динамо"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном назначении Валерия Газзаева на одну из руководящих должностей в московском "Динамо".

Валерий Георгиевич выступал за бело-голубых в бытность футболистом (1979–1985), а также работал главным тренером команды (1991–1993, 1999–2001).

"Я не удивлюсь, если Газзаев вернется в "Динамо" на руководящую должность. Думаю, что он соскучился по хорошей, чисто футбольной работе. Если Газзаев придет в "Динамо", это будет очень полезно и для самого клуба, и для российского футбола", — передает слова Губерниева "ВсеПроСпорт".

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Валерий Газзаев может занять пост генерального директора или председателя совета директоров "Динамо".