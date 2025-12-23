Аршавин назвал лучшего тренера России

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал Валерия Карпина сильнейшим тренером в российском футболе.

Карпин покинул должность главного тренера московского «Динамо» 17 ноября, не завершив даже половины сезона во главе команды.

«Знал ли я, что Карпин провалится так сильно? Нет, конечно. Для меня он самый лучший тренер России, которого мы с Губерниевым советовали поставить вместо Черчесова. Мне из русских тренеров он больше всего симпатичен», – заявил Аршавин.

23 декабря «Динамо» утвердило Ролана Гусева в должности главного тренера команды до конца сезона-2025/26.

По итогам 18 туров чемпионата России столичный клуб с 21 очком занимает 10-е место в таблице. На счету команды 5 побед, 7 поражений и 6 ничьих.

В Кубке России «Динамо» вышло в полуфинал, где сыграет со «Спартаком».