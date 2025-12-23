Аршавин назвал лучшего тренера России

Аршавин назвал Карпина лучшим тренером России
Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал Валерия Карпина сильнейшим тренером в российском футболе.
Карпин покинул должность главного тренера московского «Динамо» 17 ноября, не завершив даже половины сезона во главе команды.
23 декабря «Динамо» утвердило Ролана Гусева в должности главного тренера команды до конца сезона-2025/26.
По итогам 18 туров чемпионата России столичный клуб с 21 очком занимает 10-е место в таблице. На счету команды 5 побед, 7 поражений и 6 ничьих.
В Кубке России «Динамо» вышло в полуфинал, где сыграет со «Спартаком».