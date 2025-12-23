В «Динамо» прокомментировали назначение Гусева тренером

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал утверждение Ролана Гусева на посту главного тренера первой команды. Гусев будет возглавлять бело-голубых до конца текущего сезона.

«Поздравляем Ролана Гусева с назначением и очень надеемся, что болельщики окажут поддержку тренерскому штабу и всей команде во второй части сезона. С 12 января «Динамо» приступает к подготовке к весеннему отрезку. Задачи, стоящие перед командой под руководством Гусева, — бороться за Кубок и подняться как можно выше в турнирной таблице РПЛ», — приводит слова Ивлева пресс-служба «Динамо».