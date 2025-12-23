Нападающий «Зенита» может перейти в турецкий клуб

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может перейти в «Фенербахче». Сообщается, что колумбиец – один из вариантов для усиления. Клуб уже связался с петербуржцами.

© ФК «Зенит»

Кассьерра оценивается на Transfermarkt в 9 млн евро. В сезоне-2023/24 колумбиец стал лучшим бомбардиром РПЛ, в текущем розыгрыше набрал 4+1 в 12 встречах по шкале «гол+пас». Ранее сообщалось, что «Зенит» может отдать ЦСКА другого форварда Лусиано как часть сделки по защитнику Игорю Дивееву.

Летом «Фенербахче» покинул главный тренер Жозе Моуринью, сейчас с клубом работает экс-рулевой «Спартака» Доменико Тедеско. Команда идет в трех очках от лидирующего «Галатасарая» на второй строчке.

Кассьерра с марта 2024 года не вызывался в сборную Колумбии. Игрок «Краснодара» Джон Кордоба попадает в заявку национальной команды регулярно.