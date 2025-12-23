В «Динамо» раскрыли, кто будет помогать Гусеву

«Договорённость есть». В «Динамо» раскрыли, кто будет помогать главному тренеру Гусеву

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что утверждённому главному тренеру первой команды Ролану Гусеву будет содействовать Валерий Газзаев.

«Недавно рассматривали вопросы укрепления состава. Есть ряд предложений, но пока ещё говорить рано. Просто нужно укреплять и защиту, и нападение, и опорную зону, совершенно очевидно. Ролан тоже об этом знает. Я рассчитываю, что и Валерий Георгиевич Газзаев, который воспитал и сделал Ролана как футболиста, тоже будет ему помогать. У меня с ним такая договорённость есть», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

