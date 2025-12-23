Куратор «Динамо» просил спортивного директора вернуть Шварца

Юрий Соловьев хотел возвращения Сандро Шварца в «Динамо».

Бывший глава совета директоров «Динамо», а ныне куратор клуба Юрий Соловьев давал задание спортивному директору Желько Бувачу вернуть в команду Сандро Шварца.

Как сообщил «Чемпионат», Бувач провел переговоры со Шварцем, но договоренности достичь не удалось.

Неудача в попытке вернуть Шварца стала одной из причин утвердить Ролана Гусева на пост главного тренера «Динамо» до конца этого сезона РПЛ.

Шварц тренировал «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022 года. Во главе команды он провел 57 матчей и выиграл 32 игры.