Куратор «Динамо» просил спортивного директора вернуть Шварца

Куратор «Динамо» Соловьев просил Бувача вернуть Шварца. Договориться с тренером не удалось («Чемпионат»)
Юрий Соловьев хотел возвращения Сандро Шварца в «Динамо».
Бывший глава совета директоров «Динамо», а ныне куратор клуба Юрий Соловьев давал задание спортивному директору Желько Бувачу вернуть в команду Сандро Шварца.
Как сообщил «Чемпионат», Бувач провел переговоры со Шварцем, но договоренности достичь не удалось.
Неудача в попытке вернуть Шварца стала одной из причин утвердить Ролана Гусева на пост главного тренера «Динамо» до конца этого сезона РПЛ.
Шварц тренировал «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022 года. Во главе команды он провел 57 матчей и выиграл 32 игры.
