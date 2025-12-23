Экс-защитник «Спартака» выделил двух футболистов клуба

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров отметил игру футболистов «красно‑белых» Игоря Дмитриева и Пабло Солари по итогам первой половины сезона.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

— Состав «Спартака» способен конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром»?

— Конечно, способен. По составу те игроки, которые есть, должны бороться за самые высокие места.

— Кто именно вам нравится в текущем составе?

— По последним играм выделил бы Солари. Мне нравится и Дмитриев, хорошо играл и обострял. Отметил бы его, — сказал Комбаров «Матч ТВ».

