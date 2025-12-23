Экс-защитник «Спартака» выделил двух футболистов клуба

Дмитрий Комбаров выделил двух футболистов «Спартака» в первой части сезона
Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров отметил игру футболистов «красно‑белых» Игоря Дмитриева и Пабло Солари по итогам первой половины сезона.
После 18 туров чемпионата России «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице.
— Состав «Спартака» способен конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром»?
— Конечно, способен. По составу те игроки, которые есть, должны бороться за самые высокие места.
— Кто именно вам нравится в текущем составе?
— По последним играм выделил бы Солари. Мне нравится и Дмитриев, хорошо играл и обострял. Отметил бы его, — сказал Комбаров «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости