Винисиус засомневался насчет продления контракта с «Реалом» из-за свиста болельщиков. Вингер не уверен, что они хотят видеть его в команде (El Chiringuito)
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор начал ощущать отсутствие поддержки от фанатов команды.
Фанаты «Мадрида» освистывали 25-летнего футболиста сборной Бразилии, который не забивает 17 матчей подряд, после замены в игре Ла Лиги с «Севильей» (2:0), пока он покидал поле. Игрок убрал фото с футболкой «сливочных» и оставил многоточие в инстаграме.
Как сообщил журналист Маркос Бенито из El Chiringuito, Винисиус впервые почувствовал отсутствие поддержки со стороны болельщиков. У бразильца возникли вопросы относительно того, действительно ли болельщики «Реала» хотят видеть его в клубе.
Это заставило футболиста задуматься о своем будущем. Теперь Винисиус сомневается, продлевать ли контракт с «Реалом», истекающий в 2027 году.
