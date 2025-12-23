Назван лучший игрок «Краснодара» в первой части сезона

«Краснодар» в клубных соцсетях объявил, что капитан и полузащитник Эдуард Сперцян признан лучшим игроком команды по итогам первой части сезона-2025/2026. Он победил в голосовании болельщиков.

© Соцсети

На втором месте — колумбийский форвард Джон Кордоба. Замыкает тройку лучших вратарь Станислав Агкацев.

Отметим, на зимний перерыв чёрно-зелёные ушли лидерами турнирной таблицы чемпионата России. «Быки» набрали 40 очков. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (39). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (37).

Сперцян в этом сезоне провёл 25 матчей на клубном уровне, забил девять голов и сделал 13 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского хавбека в € 25 млн.