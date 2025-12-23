«Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист потенциальных полузащитников

«Манчестер Юнайтед» изучает возможность с приобретением двух полузащитников в 2026 году. В связи с этим клуб составил предварительный шорт-лист, в который вошли семь футболистов. Об этом сообщает talkSPORT.

© Чемпионат.com

По информации источника, обсуждаются следующие кандидатуры: Конор Галлахер («Атлетико» Мадрид), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Карлос Балеба («Брайтон»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Тайлер Адамс («Борнмут») и Ангело Штиллер («Штутгарт»).

При этом подчёркивается, что наиболее вероятен вариант с подписанием Галлахера или Невешем. Скорее всего, остальные пять футболистов не будут доступны для трансфера до грядущего лета. И Галлахер, и Невеш хотят вернутся в АПЛ.