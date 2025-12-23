«Фулхэм» возобновил интерес к нападающему сборной США Пепи

«Фулхэм» проявляет интерес к нападающему ПСВ и сборной США Рикардо Пепи. Об этом сообщает Eindhovens Dagblad.

По данным источника, «дачники» готовы предложить за игрока € 30-35 млн. Прошлым летом лондонцы уже работали над трансфером американского игрока, конкурируя с «Ювентусом» и «Бетисом», но Пепи остался в Эйндховене. Ожидается, что ПСВ вряд ли захочет отпускать игрока, поскольку он очень важен для команды. Срок действия его контракта с клубом рассчитан до лета 2030 года. В 21 матче нынешнего клубного сезона Рикардо забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

Рикардо является воспитанником «Далласа», он также выступал за «Аугсбург» и «Гронинген». Футболист дважды становился чемпионом Нидерландов, два раза брал Суперкубок страны, а в составе национальной команды выиграл Лигу наций КОНКАКАФ.