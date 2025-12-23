«Ман Сити» отдаст Эчеверри «Жироне» в аренду до конца сезона
Клаудио Эчеверри перейдет из «Манчестер Сити» в «Жирону».
Клубы согласовали переход 19-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона, сообщает Фабрицио Романо. Сейчас Эчеверри выступает за «Байер» – эта аренда будет досрочно расторгнута.
В текущем сезоне Бундеслиги аргентинец провел 6 матчей и результативными действиями не отметился.
Ринат Дасаев: «Никто не нравится из российских вратарей. На выходах вообще не играют – садятся то на колени, то на задницу. Им надо переходить в гандбол, мини-футбол или хоккей»
«Ман Сити» отдаст Эчеверри «Жироне» в аренду до конца сезона
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
Ринат Дасаев: «Никто не нравится из российских вратарей. На выходах вообще не играют – садятся то на колени, то на задницу. Им надо переходить в гандбол, мини-футбол или хоккей»
«Ман Сити» отдаст Эчеверри «Жироне» в аренду до конца сезона
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы