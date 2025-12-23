Агент Роналдо прокомментировал новость о задолженностях в "Ростове" по зарплатам

Агент вингера "Ростова" Роналдо Жулио Сезар Гранжа отреагировал на информацию о долгах клуба по зарплатам.

"Информация, что в "Ростове" есть задержки по зарплатам, не соответствуют действительности. Перед Роналдо нет никаких задолженностей", - цитирует агента "СЭ".

Ранее в СМИ сообщалось о том, что у "Ростова" есть финансовые проблемы и задолженности перед игроками по заработной плате за несколько месяцев.

25-летний Роналдо играет за "Ростов" с января 2024 года. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2028 года. В этом сезоне крайний нападающий провел в составе южан 18 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.