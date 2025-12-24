Сафонов показал сломанную руку

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своих социальных сетях показал сломанную руку в ортезе.

© Соцсети

Сафонов получил травму во время матча за Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго».

© Соцсети

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Парижем». Встреча состоится 4 января.