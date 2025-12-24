Игрок "Акрона" перейдет в "Торпедо"

Защитник тольяттинского "Акрона" продолжит карьеру в московском "Торпедо".

© Rusfootball

По информации источника, защитник тольяттинского "Акрона" Константин Савичев проходит медобследования для перехода в московское "Торпедо". Условия сделки не сообщаются.

Константин Савичев выступает за тольяттинцев с июля 2021 года. Защитник провел за клуб во всех турнирах 149 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 21 голевую передачу. Ранее футболист выступал за "Спартак-2", "Чайку", "Енисей", "Анжи" и "СКА-Хабаровск". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 700 тысяч евро.