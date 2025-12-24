Защитник «Спартака» назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ

Защитник «Спартака» Игорь Дмитриев назвал футболиста «Локомотива» Алексея Батракова лучшим игроком первой части сезона РПЛ.

В текущем сезоне Батраков сыграл за железнодорожников в 23 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач.

— Кто лучший игрок первой части сезона?

— Если брать статистику, то лучший ассистент — Сперцян, а лучший бомбардир — Батраков. Тогда Батраков, раз он лучший бомбардир, — сказал Дмитриев «Матч ТВ» после матча с «Балтикой».

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 40 очков в 18 матчах. «Локомотив» (37 баллов) на третьем месте. Сезон РПЛ ушел на зимнюю паузу.

