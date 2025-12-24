Футболист «Спартака» Дмитриев назвал Батракова лучшим игроком первой части сезона РПЛ

Матч ТВ

Защитник «Спартака» Игорь Дмитриев назвал футболиста «Локомотива» Алексея Батракова лучшим игроком первой части сезона РПЛ.

Защитник «Спартака» назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ
© ТАСС

В текущем сезоне Батраков сыграл за железнодорожников в 23 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач.

— Кто лучший игрок первой части сезона?

— Если брать статистику, то лучший ассистент — Сперцян, а лучший бомбардир — Батраков. Тогда Батраков, раз он лучший бомбардир, — сказал Дмитриев «Матч ТВ» после матча с «Балтикой».

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 40 очков в 18 матчах. «Локомотив» (37 баллов) на третьем месте. Сезон РПЛ ушел на зимнюю паузу.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости