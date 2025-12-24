Легионер оценил шансы "Зенита" на чемпионство в РПЛ

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич оценил шансы петербуржцев на чемпионство в РПЛ.

© Rusfootball

"У нас хорошие шансы на чемпионство. Мы в самом верху таблицы, ещё много игр до конца. Не знаю, могу ли сказать, что у нас шансов больше, чем в прошлом сезоне. Но уверен, что сейчас шансы очень хорошие", - сказал Дркушич в интервью "Советскому Спорту".

По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

После 18 сыгранных туров подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России с 40 набранными очками. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке с 39 баллами в своем активе.