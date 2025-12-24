Экс-полузащитник «Челси» назвал россиянина, способного заиграть в Англии

Экс-полузащитник «Челси» и сборной России Юрий Жирков поделился мнением о том, кто из российских футболистов соответсвует уровню Английской Премьер-Лиги.

«У нас есть люди, способные заиграть в Англии. Из РПЛ любой может это сделать. Тот же Батраков в любое время может уехать в Европу. Но, думаю, чем раньше он это сделает, тем лучше будет», — заявил Жирков.

Жирков выступал за «Челси» с 2009 по 2011 годы. Вместе с лондонцами он стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он забил 11 мячей и сделал шесть голевых передач в 17 матчах РПЛ. На данный момент он возглавляет список бомбардиров лиги и занимает второе место по количеству голевых пасов.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Батракова составляет 25 млн евро.