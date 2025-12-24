«Арсенал» арендовал 19-летнего игрока «Оренбурга»

Тульский «Арсенал» в социальных сетях сообщил о переходе защитника Станислава Олейника из «Оренбурга» на правах аренды.

«Состав «Арсенала» пополнил 19-летний крайний защитник Станислав Олейник. Он будет играть за туляков на правах аренды из «Оренбурга». Станислав Олейник является воспитанником «Краснодара» и прошёл все ступени школы «быков». Приветствуем Станислава в «Арсенале» и желаем успешной игры в составе красно-жёлтых!» — написано в сообщении клуба.

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 21 матч. На первой строчке располагается воронежский «Факел» (48).