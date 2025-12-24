18-летний игрок «Марселя» интересен нескольким топ-клубам

18-летний полузащитник «Марселя» Дарриль Бакола интересен нескольким топ-клубам.

По данным Foot Marcato, за ситуацией игрока следят «Арсенал», «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия». Также есть информация, что неофициальные переговоры по Бакола уже ведет «Челси».

«Марсель» намерен сохранить Бакола в команде и уже направил хавбеку предложение о продлении контракта. Действующее соглашение француза истекает летом 2027 года.

В нынешнем сезне Бакола принял участие в 7 матчах Лиги 1, а также вышел на поле в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла», ротметившись ассистом. Подробную статистику игрока сборной Франции U20 можно найти здесь.