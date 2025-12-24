Производство по делу о долге «Зенита» по трансферу Соболева прекращено

В понедельник, 22 декабря, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение о прекращении производства по делу по заявлению московского «Спартака» о взыскании задолженности по переходу нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

«Прекратить производство по делу по заявлению ФК «Спартак-Москва» в отношении ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Соболева на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

28-летний Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года.