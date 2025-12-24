Экс-игрок ЦСКА: "Зенит" погубил много талантов

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Сарычев высказался о возможном обмене защитника армейцев Игоря Дивеева на нападающего "Зенита" Лусиано Гонду.

"В "Зените" финансовые условия лучше, чем в ЦСКА. Деньги имеют большое значение в современном футболе, поэтому ребята ищут себе команды с большими финансами. Лучше бы Дивеев остался в ЦСКА. "Зенит" погубил много талантов. Он не первый и не последний. В Петербурге играет много иностранцев. Игорь может проиграть им борьбу за место в основном составе", — приводит слова Сарычева Metaratings.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может обменять Дивеева на Гонду из "Зенита".

В текущем сезоне Игорь Дивеев принял участие в 19 встречах за армейцев, в которых отметился тремя забитыми мячами. Гонду вышел на поле в 22 матчах за санкт-петербуржцев, записав на свой счет два гола и две результативные передачи. Срок действующего трудового соглашения Дивеева с московским клубом истекает 30 июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего защитника в 9 миллионов евро.