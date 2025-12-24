Подсчитано, сколько россиян поддерживают ужесточение лимита на легионеров

Согласно результатам социологического исследования фонда «Общественное мнение», 36% граждан России полагают, что текущая квота на иностранных игроков в футбольных клубах (13 легионеров из 25 в заявке) является избыточной, либо выступают за полное исключение иностранцев из национального чемпионата. Противоположной позиции придерживаются 29% опрошенных, в то время как 35% респондентов выразили безразличие к данной теме.

Социологи констатируют наличие в обществе умеренно негативного отношения к количеству легионеров, отмечая, что этот тренд наиболее выражен среди представителей старшего поколения.

Значительным фактором недовольства выступает разрыв в уровнях оплаты труда. Большинство участников опроса (57%) считают несправедливым тот факт, что средняя зарплата иностранных футболистов превышает заработок российских игроков. Лишь 18% опрошенных находят такую разницу в доходах обоснованной, что указывает на отсутствие общественной поддержки существующей финансовой политики в отношении легионеров.

Данные были получены в ходе опроса, проведенного 11–14 декабря 2025 года. В исследовании приняли участие 1515 россиян в возрасте от 18 лет, опрос проводился методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.