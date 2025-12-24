Губерниев выразил скептицизм в отношении потенциального тренера «Спартака»

Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном назначении в московский клуб тренера кипрского «Пафоса» Хуана Карлоса Карседо. Ранее появились новости, что испанец является приоритетным кандидатом на пост главного тренера красно-белых.

«Ключевое — что Карседо из «Пафоса». Пафосно возглавит «Спартак», пафосно всё профукает, пафосно получит деньги, пафосно поедет обратно. Круговорот тренеров в природе «Спартака», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее Карседо уже работал в «Спартаке» — он входил в штаб Унаи Эмери в 2012 году.