Футболист получил 12 приговоров суда, но остался на свободе

Экс-футболист нескольких любительских команд Максим Ямалатдинов получил 12-й приговор суда в 2025 году, сообщает «ФедералПресс».

По информации источника, спортсмен в очередной раз был признан виновным по делу о мошенничестве и растрате, однако смог остаться на свободе — Качканарский городской суд назначил наказание в виде 4 лет 1 месяца принудительных работ с удержанием 10 % заработной платы в пользу государства.

Ямалатдинов совершал преступления с 2022 года, беря в аренду дорогостоящие товары, после чего закладывал их и не возвращал деньги арендодателям. Раз за разом в адрес Ямалатдинова суды ссылались на смягчающие обстоятельства — гражданскую жену и маленького сына, помощь родителям и благотворительность.

