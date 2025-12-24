Евсеев прокомментировал слухи о назначении в «Динамо» Мх

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Вадим Евсеев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Александром БЛАГОРАЗУМОВЫМ прокомментировал свое возможное назначение в махачкалинское «Динамо».

© ФК «Черноморец»

– Могу ли я возглавить махачкалинское «Динамо»? Вы знаете где я работаю?

– В «Черноморце».

– Вы ответили на свой вопрос.

23 декабря «Чемпионат» сообщил, что Вадим Евсеев станет новым тренером махачкалинского «Динамо». Этот пост стал вакантным после ухода Хасанби Биджиева.

Евсеев возглавил «Черноморец» в сентябре. Контракт 49-летнего специалиста с «моряками» рассчитан до конца нынешнего сезона.

После 21-го тура «Черноморец» с 24 очками занимает 12-е место в Первой лиге.

Махачкалинское «Динамо» идет 13-м в РПЛ. У него 15 очков после 18 туров, бело-голубые забили 8 голов.