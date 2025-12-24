Аршавин назвал пять лучших игроков первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита», «Кубани», «Кайрата» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин выделил пятёрку лучших игроков первой части текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

— Ну кто для тебя три или пять лучших игроков?

— Ну, получается… Понятно, что Сперцян, Кордоба, Батраков, Кисляк и Дуглас Аугусто. Устраивает? — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

На зимний перерыв лидером Российской Премьер-Лиги ушёл «Краснодар», набравший 40 очков. Второе место в турнирной таблице занимает санкт-петербургский «Зенит» (39), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (37).