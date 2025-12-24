«Рома» интересуется игроком «Тоттенхэма»

Итальянская «Рома» заинтересована в переходе защитника английского «Тоттенхэм Хотспур» Раду Дрэгушина. Кроме этого, клуб продолжит переговоры о трансферах нападающих испанского «Атлетико» Мадрид Джакомо Распадори и английского «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее. Об этом сообщил Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

23-летний Раду Дрэгушин восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки правого колена. В декабре он попал в заявку на матч 17-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:2).

Ранее сообщалось, что Джошуа Зиркзее заинтересован в переходе в «Рому», но «Манчестер Юнайтед» пока не одобрил переход.