«Локомотив» может потерять защитника

Максим Ненахов может покинуть «Локомотив» в зимнее трансферное окно.

По данным Sport Baza, защитник не вписывается в игровые планы и схему главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова. Также отмечается, что Ненахов проиграл борьбу за место в составе Александру Сильянову при дефиците игроков на данной позиции.

Ненахов выступает за «Локомотив» с 2021 года, его контракт действует до лета 2028-го. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего защитника одна голевая передача в 14 матчах Мир РПЛ.