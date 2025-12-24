«Локомотив» может потерять защитника

Ненахов может покинуть «Локомотив» зимой. Защитник не входит в планы Галактионова (Sport Baza)
Максим Ненахов может покинуть «Локомотив» в зимнее трансферное окно.
По данным Sport Baza, защитник не вписывается в игровые планы и схему главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова. Также отмечается, что Ненахов проиграл борьбу за место в составе Александру Сильянову при дефиците игроков на данной позиции.
Ненахов выступает за «Локомотив» с 2021 года, его контракт действует до лета 2028-го. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего защитника одна голевая передача в 14 матчах Мир РПЛ.
