Нападающий может уйти из «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, к форварду проявляют интерес некоторые зарубежные команды. При этом ни «Спартак», ни сам Гарсия в настоящий момент не намерены инициировать прекращение сотрудничества.

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл за «Спартак» 18 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов. «Рубин» ушел на перерыв седьмым с 23 очками.