Игрок «Балтики» отказался от перехода в «Локомотив»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров не покинет калининградский клуб до конца сезона.

Несмотря на переговоры со столичным «Локомотивом» и интерес со стороны действующего чемпиона РПЛ — «Краснодара», Петров решил остаться в команде под руководством Андрея Талалаева.

Полузащитнику 24 года. В составе «Балтики» Петров играет с 17 января 2025 года. Соглашение полузащитника с калининградским клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

В нынешнем сезоне Петров провел за «Балтику» 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,5 млн евро.

После 18 туров РПЛ «Балтика» занимает 5-е место с 35 очками.

На первой позиции находится «Краснодар» (40), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (37).