"Краснодар" ведет переговоры о трансфере бразильского защитника

Бразильский защитник "Краснодара" Жубал попал в сферу интересов французского "Нанта".

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, российский и французский клубы уже начали переговоры о переходе игрока.

32-летний защитник пополнил состав "Краснодара" в статусе свободного агента летом 2025 года. До этого он играл в французском "Осере" Лиги 1. В нынешнем сезоне Жубал вышел на поле в 10 матчах за черно-зеленых, в которых отметился одним забитым мячом. Срок действующего трудового соглашения бразильца с "Краснодаром" истекает летом 2027 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 2 миллиона евро.

"Краснодар" является действующим чемпионом России и на данный момент лидирует после 18-ти туров РПЛ текущего сезона. В активе команды 40 очков.