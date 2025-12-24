Колыванов рассказал, какую задачу руководство «Динамо» поставило Гусеву

Колыванов: «Динамо» поставило перед Гусевым задачу выиграть Кубок России»
Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов рассказал «Матч ТВ», что руководство «бело‑голубых» поставило перед новым главным тренером Роланом Гусевым задачу выиграть Кубок России.
Ранее московский клуб утвердил Гусева в должности главного тренера до конца сезона‑2025/26. Он работает в тренерском штабе «бело‑голубых» с 2023 года. Гусев был исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» в конце прошлого сезона, а также с середины ноября, когда команду покинул Валерий Карпин.
— В «Динамо» была неоднозначная ситуация. Скорее всего, им не удалось найти того специалиста, которого хотели. Пусть (Гусеву) дадут шанс, он в команде два раза уже исполнял обязанности главного тренера. Проведет сборы, там останется 12 матчей, пусть проявит свои лучшие качества. Всё может быть, дай Бог, чтобы у него получилось, хочется пожелать ему удачи. Будет непросто: я слышал, что клуб поставил перед Гусевым задачу выиграть Кубок и набрать как можно больше очков (в РПЛ). Это непростые задачи, но вполне выполнимые, — сказал Колыванов «Матч ТВ».
«Динамо» с 21 очком занимает 10‑е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гусева в первом матче после зимней паузы 1 марта примет самарские «Крылья Советов». В полуфинале Пути РПЛ Кубка России «Динамо» сыграет с московским «Спартаком».
Прямые трансляции МИР РПЛ и FONBET Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.