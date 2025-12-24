Легионер «Зенита» вошел в пятерку лучших игроков до 20 лет

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Педро занял пятое место в рейтинге лучших игроков до 20 лет вне топ‑5 лиг по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

© ФК «Зенит»

Педро набрал 81,8 балла и делит пятую строчку с полузащитником нидерландского АЗ Кесом Смитом. Первым стал Дживайро Рид из «Фейеноорда» (85,0), вторым — Джованни Кенда («Спортинг»; 83,6), третьим — Калеб Йиренки («Норшелланн»; 82,0).

19‑летний Педро в нынешнем сезоне провел 23 матча за «Зенит», забил три мяча и отдал три голевые передачи.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Зенит» в первом матче после возобновления сезона сыграет с калининградской «Балтикой» 28 февраля.

