Гендиректор «Ахмата» ответил, интересовалось ли «Динамо» Черчесовым

Гендиректор «Ахмата» заявил, что «Динамо» не интересовалось Черчесовым: «К нам никто не обращался. Слухи я не комментирую»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что «Динамо» не интересовалось тренером грозненцев Станиславом Черчесовым.
Ранее появилась информация, что совет директоров бело-голубых обсуждал кандидатуру Черчесова. Позднее клуб назначил главным тренером Ролана Гусева.
«Поздравляю «Динамо» и Ролана Гусева с назначением. Слухи я не комментирую. К нам по Станиславу Саламовичу никто не обращался», – сказал Айдамиров.
Спортивный директор «Ливерпуля» проведет переговоры с агентом Салаха, пока игрок на Кубке Африки. Вингером интересуются в Саудовской Аравии (Daily Mail)
Гендиректор «Ахмата» заявил, что «Динамо» не интересовалось Черчесовым: «К нам никто не обращался. Слухи я не комментирую»
Гарт о Кубке мира в Латвии: «Нам сообщили, что выдача въездных виз гражданам РФ для участия в спортивных мероприятиях невозможна»
Спортивный директор «Ливерпуля» проведет переговоры с агентом Салаха, пока игрок на Кубке Африки. Вингером интересуются в Саудовской Аравии (Daily Mail)
Гендиректор «Ахмата» заявил, что «Динамо» не интересовалось Черчесовым: «К нам никто не обращался. Слухи я не комментирую»
Гарт о Кубке мира в Латвии: «Нам сообщили, что выдача въездных виз гражданам РФ для участия в спортивных мероприятиях невозможна»