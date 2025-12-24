Гендиректор «Ахмата» заявил, что «Динамо» не интересовалось Черчесовым: «К нам никто не обращался. Слухи я не комментирую»

Sports.ru

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что «Динамо» не интересовалось тренером грозненцев Станиславом Черчесовым.

Гендиректор «Ахмата» ответил, интересовалось ли «Динамо» Черчесовым
© Sports.ru

Ранее появилась информация, что совет директоров бело-голубых обсуждал кандидатуру Черчесова. Позднее клуб назначил главным тренером Ролана Гусева.

«Поздравляю «Динамо» и Ролана Гусева с назначением. Слухи я не комментирую. К нам по Станиславу Саламовичу никто не обращался», – сказал Айдамиров.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости