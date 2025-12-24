«Зенит» опубликовал новогодний ролик

Петербургский «Зенит» опубликовал на сайте новогодний видеоролик, в котором приняли участие футболисты и главный тренер команды Сергей Семак.

В видео представлена история болельщика Миши, который привык отмечать Новый год в зенитовском баре и намерен сделать это снова, однако у его супруги Оли на этот вечер оказываются совсем другие планы. На помощь главному герою приходят футболисты «сине‑бело‑голубых», с их помощью Миша начинает понимать, что в жизни самое главное.

В съемках, помимо Семака, приняли участие игроки Нино, Вендел, Александр Ерохин, Страхиня Эракович и Ваня Дркушич. Роль рассказчика исполнил Константин Хабенский, авторами музыкального сопровождения выступили Евгений Трофимов и Роман Рудыко.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Зенит» в первом матче после возобновления сезона сыграет с калининградской «Балтикой» 28 февраля.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru