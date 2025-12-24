Агент Ракова рассказал об интересе к игроку от топ-клубов РПЛ

Футбольный агент Кахор Муминов, являющий представителем нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова, рассказал об интересе к игроку со стороны топ-клубов РПЛ. Права на Ракова принадлежат «Локомотиву», за «Крылья» он выступает в аренде.

— То есть следующим летом Раков покинет «Локомотив»?

— Клуб при прежнем руководителе предлагал обсудить продление контракта. Но мы попросили «Локомотив» пока не торопить события и ждать окончания аренды. Сам игрок не готов сейчас принимать какие-то решения. Сейчас он лидер команды, где тренер на него рассчитывает. Это очень важно для роста. Тот же Смолов в «Урале» только поэтому перезапустил карьеру. И после 90 минут в каждом матче за «Крылья» возвращаться в «Локомотив», чтобы не быть основным? Это может смыть весь прогресс. При этом конкуренции Вадим, конечно, не боится. Да, неприятная травма смазала концовку, сейчас Вадим восстанавливается. К первому зимнему сбору он уже будет готов.

— Кто из клубов интересуется Раковым?

— Два российских клуба из первой шестёрки звонили нам. Интерес есть. Могу сказать, например, спортивный блок ЦСКА выяснял возможность перехода Вадима ещё до того, как он перешёл в «Крылья». Надо отдать им должное — молодцы! — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.