Экс-гендир "Спартака" назвал переход Заболотного "пустым трансфером"

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался о трансфере Антона Заболотного в клуб.

© РПЛ

"Почему вообще приглашали Заболотного в "Спартак"? Я не понимаю. Этот вопрос уже нужно задавать руководству и спортивному блоку. Меня он своей игрой совсем не удивил в этом сезоне. Даже нечему было запомниться. Это просто пустой трансфер. Давайте так его назовём", - сказал Первак Legalbet.

Антон Заболотный стал игроком московского "Спартака" в начале июля 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых нападающий провел 14 матчей и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 34-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.