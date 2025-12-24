Спортдиректор «Ливерпуля» проведет переговоры с агентом Салаха

По информации Daily Mail, спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз проведет личные переговоры с агентом Рами Аббасом, представляющим интересы Мохамеда Салаха.

© Sports.ru

Сейчас 33-летний форвард находится в расположении сборной Египта на Кубке Африки. Он забил победный мяч в ворота Зимбабве в первом туре.

Генеральный директор лиги Саудовской Аравии Омар Мугарбель ранее заявил, что заинтересован в переходе вингера в один из клубов местной лиги.

Отмечается, что из-за перелома ноги у Александера Исака, трансфер может быть перенесен на лето 2026 года.