Спортдиректор «Ливерпуля» проведет переговоры с агентом Салаха

Спортивный директор «Ливерпуля» проведет переговоры с агентом Салаха, пока игрок на Кубке Африки. Вингером интересуются в Саудовской Аравии (Daily Mail)
По информации Daily Mail, спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз проведет личные переговоры с агентом Рами Аббасом, представляющим интересы Мохамеда Салаха.
Сейчас 33-летний форвард находится в расположении сборной Египта на Кубке Африки. Он забил победный мяч в ворота Зимбабве в первом туре.
Генеральный директор лиги Саудовской Аравии Омар Мугарбель ранее заявил, что заинтересован в переходе вингера в один из клубов местной лиги.
Отмечается, что из-за перелома ноги у Александера Исака, трансфер может быть перенесен на лето 2026 года.
Спортивный директор «Ливерпуля» проведет переговоры с агентом Салаха, пока игрок на Кубке Африки. Вингером интересуются в Саудовской Аравии (Daily Mail)
Гендиректор «Ахмата» заявил, что «Динамо» не интересовалось Черчесовым: «К нам никто не обращался. Слухи я не комментирую»
Гарт о Кубке мира в Латвии: «Нам сообщили, что выдача въездных виз гражданам РФ для участия в спортивных мероприятиях невозможна»
Спортивный директор «Ливерпуля» проведет переговоры с агентом Салаха, пока игрок на Кубке Африки. Вингером интересуются в Саудовской Аравии (Daily Mail)
Гендиректор «Ахмата» заявил, что «Динамо» не интересовалось Черчесовым: «К нам никто не обращался. Слухи я не комментирую»
Гарт о Кубке мира в Латвии: «Нам сообщили, что выдача въездных виз гражданам РФ для участия в спортивных мероприятиях невозможна»