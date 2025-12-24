Тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ситуацию с травмами в клубе

Аморим о травмах «МЮ» перед «Ньюкаслом»: «Есть некоторые проблемы, но я верю в команду. Мы можем выиграть любой матч, если сконцентрируемся»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с травмами в клубе.

В матче 18-го тура АПЛ против «Ньюкасла» из-за повреждений не сыграют Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Маттейс де Лигт и Харри Магуайр.

«У нас есть некоторые проблемы, но я верю в команду даже без многих наших игроков. Мы можем выиграть любой матч. Я доверяю своим футболистам. Если мы действительно сконцентрируемся на игре, то сможем победить», – сказал Аморим.
