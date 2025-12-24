ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен футболистами

Московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» согласовали детали обмена защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что клубы обсуждают обмен с доплатой со стороны санкт-петербуржцев.

«Детали будущей сделки согласованы, в том числе согласована и сумма, которую доплатит «Зенит». В сделке осталось поставить подписи. Сейчас переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам. Но с большой долей вероятности обмен футболистами случится», — добавил источник «Чемпионата».