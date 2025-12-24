Мостовой поделился ожиданиями от Гусева в "Динамо"

Александр Мостовой высказался о главном тренере "Динамо" Ролане Гусеве.

"Эта команда точно должна быть наверху турнирной таблицы. У "Динамо" всё есть для этого: состав, инфраструктура, желание со стороны руководства. Думаю, что Ролан поможет "Динамо" подняться в пятёрку по итогам чемпионата, если они смогут выдать серию из нескольких удачных матчей подряд", - сказал Мостовой "Советскому спорту".

Вчера, 23 декабря, Ролан Гусев был назначен главным тренером московского "Динамо".

На данный момент бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах. Московская команда одержала 5 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений в лиге. Следующий матч "Динамо" в РПЛ состоится 28 февраля против "Крыльев Советов".