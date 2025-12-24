Оценены шансы Дзюбы побить рекорд Кержакова по голам за сборную России

Букмекеры оценили шансы нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы повторить рекорд бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова по количеству голов за карьеру в сборной России. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики оценили шансы Дзюбы на лидерство в 58 процентов, учитывая его текущую форму и меньшее количество матчей за сборную (56).

Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду в марте 2025 года в матче против Гренады (5:0), обойдя Кержакова, у которого было 30 голов в 91 игре. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) недавно подтвердила авторство гола Кержакова в товарищеском матче с Германией (2005 год), ранее приписанного Андрею Аршавину, что уравняло показатели — по 31 голу у обоих.