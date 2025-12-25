Мостовой возглавит медиафутбольный клуб

Александр Мостовой займет пост главного тренера медиафутбольного клуба "Броук Бойз" на одном из зимних турниров. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "ФК Броуки".

Мостовой будет тренировать команду на турнире "Напике", первым его матчем в качестве тренера станет товарищеская игра с командой "Союз", которую возглавляет бывший игрок ЦСКА и тренер "Броук Бойз" Дмитрий Кузнецов. По итогам зимнего турнира с Мостовым могут продлить соглашение на один сезон Медиалиги.

Мостовому 57 лет, в марте 2025 года он получил тренерскую лицензию. Во время обучения Мостовой прошел стажировку в московском "Динамо".

В разные годы Мостовой выступал за "Красную Пресню", "Спартак", португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", испанские "Сельту" и "Алавес". Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе "Спартака", победителем Кубка Португалии ("Бенфика"), финалистом Кубка Франции ("Страсбур") и Кубка Испании ("Сельта"). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил 10 голов. Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.